Yeni Malatyaspor son dakikada yıkıldı!

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Balıkesirspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 berabere bitti. Konuk takım 44 puana yükselirken, ev sahibi takım 32 puanla haftayı 7. sırada tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Nizamettin’in kullandığı kornerden gelen topa Abdulkadir yükseldi ve kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0
32. dakikada ceza alanına ortalanan topa Dialiba vurdu, direkten dönen topu takip eden Eren kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-1
50. dakikada ceza alanı önünde topa sahip olan Dialiba Ayite'yi gördü. Ayite’nin uzaktan köşeye vuruşunda top ağalara gitti. 1-2
90+3. dakikada İshak Çakmak penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serdar Diyadin, Mustafa Savranlar
Balıkesirspor: Atilla, Oğuzhan (Okan dk. 54), Eray (Foxi dk. 69), Nizamettin (Mehmet dk. 75), Bekemenga, Cüneyt, Burak, Glumac, Bülent, İshak, Abdulkadir
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sedat, İrfan (Sezer dk. 89), Eren (Sunday MBA dk. 79), Azubike, Sadık, Dialiba, Murat, Osman, Rahman, Ayite (Ahmet dk. 83)
Goller: Abdulkadir (dk. 14), İshak (dk. 90+3 pen.) (Balıkesirspor), Eren (dk. 32), Ayite (dk. 50) (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Foxi, Burak (Balıkesirspor), Buğra (Evkur Yeni Malatyaspor)