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Yeni Malatyaspor son dakikada yıkıldı!

Ligin lideri Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor deplasmanında 90+5'te yediği penaltı golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
18:355 Mart 2017
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Yeni Malatyaspor son dakikada yıkıldı!

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Balıkesirspor evinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2 berabere bitti. Konuk takım 44 puana yükselirken, ev sahibi takım 32 puanla haftayı 7. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Nizamettin’in kullandığı kornerden gelen topa Abdulkadir yükseldi ve kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada ceza alanına ortalanan topa Dialiba vurdu, direkten dönen topu takip eden Eren kafa vuruşu ile ağları sarstı. 1-1

50. dakikada ceza alanı önünde topa sahip olan Dialiba Ayite'yi gördü. Ayite’nin uzaktan köşeye vuruşunda top ağalara gitti. 1-2

90+3. dakikada İshak Çakmak penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. 2-2

Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serdar Diyadin, Mustafa Savranlar

Balıkesirspor: Atilla, Oğuzhan (Okan dk. 54), Eray (Foxi dk. 69), Nizamettin (Mehmet dk. 75), Bekemenga, Cüneyt, Burak, Glumac, Bülent, İshak, Abdulkadir

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Sedat, İrfan (Sezer dk. 89), Eren (Sunday MBA dk. 79), Azubike, Sadık, Dialiba, Murat, Osman, Rahman, Ayite (Ahmet dk. 83)

Goller: Abdulkadir (dk. 14), İshak (dk. 90+3 pen.) (Balıkesirspor), Eren (dk. 32), Ayite (dk. 50) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Foxi, Burak (Balıkesirspor), Buğra (Evkur Yeni Malatyaspor)

Etiketler
balıkesirspor tff 1.lig yeni malatyaspor
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