Yücel İldiz: Biraz daha iyi başlayabilirdik

Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Biraz daha iyi başlayabilirdik. İlk 45 dakika boşa gitti diyebilirim” dedi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Giresunspor deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul’a galibiyet adına umutlu geldiklerini belirten İldiz, “Son haftalarda kayıpsız bir gidişatımız vardı. İstanbul seyircimize çok teşekkür ederiz. Hem maç öncesi hem maç sonrası onlara çok teşekkür ederiz. Oyunun ilk yarısında istediğimiz oyunu çıkaramadık. Rakip de çıkaramadı. Biraz daha iyi başlayabilirdik. İstediğimiz gibi başlayamadık. İlk 45 dakika boşa gitti diyebilirim” şeklinde konuştu.

“Gol oyunun şeklini değiştirdi”

Son dakikalarda gol bulmak için daha çok baskı kurduklarını vurgulayan İldiz, “İkinci yarının hemen başında gol yememiz oyunun şeklini tamamen değiştirdi. oyunun sonuna kadar da özellikle son 5-7 dakika oyunu zorladık. Bu arada özellikle ikinci 45 dakika çok zorlandık. Bu tür rakiplere karşı daha da mücadele etmemiz lazım. Bu tür katı defansı aşamadığımız için üzgünüz. Sonuç olarak bir deplasman ve kaybettiğmiz için üzgünüz” ifadelerine yer verdi.