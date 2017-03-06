Abdullah Avcı pes etmiyor

Murat ÖZDEMİR yazdı...

Beşiktaş yoluna kazanarak devam ediyor ama Başakşehir'in inadı da bitmiyor. ‘Düşüşe geçer' söylentilerine rağmen Abdullah Avcı'nın öğrencileri dün evinde Alanya engelini de aşmasını bildi. Ligin bitimine 11 hafta var ve İstanbul ekibinin şampiyonluk hayali sona ermiş değil.

Takım oyunu futbolunu ligimizde en iyi yansıtan ekiplerin arasında yer alan Başakşehir, Süper Lig'de özellikle Anadolu külüplerine karşı akıllı oynayıp, 3 puan almasını biliyor. Sezonun geride kalan bölümünde çok büyük sürprizler olmazsa Başakşehir'in evinde galibiyet serisi yapmasını bekliyorum. Beşiktaş şampiyon olan kadrosuyla birlikte üst üste ikinci kez lig zaferine koşarken, Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı güç olarak büyük fark atması gerçekten alkışlanmalı. Sonuna kadar hak eden bir takım olduklarını dün yine gösterdiler.

Artık kalan haftalarda Başakşehir'in ne zaman kaybedeceğini beklemekten ziyade futboluna neler katabileceğini izlemek lazım. Adebayor gibi dünyaca ünlü bir golcünün de takıma ısınması halinde daha çok göze hoş gelen futbol ynayacaklardır.