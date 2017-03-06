Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ünlü teknik adam Şota Arveladze'yi Survivor'ın çekildiği Dominik'e davet etti.

Futbolculuk döneminde Trabzonspor’da forma giyen, teknik direktör olarak ise Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor’da görev yapan Şota Arveladze Survivor’a gitti.

Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinin yanı sıra esprili kişiliği ile de tanınan Şota Arveladze, Acun Ilıcalı’nın misafiri olarak Survivor’ın çekildiği Dominik adasına davet edildi.

Acun Ilıcalı, Gürcü teknik adama motosikletiyle ada turu attırırken, instagram hesabında birlikte çekilmiş bir fotoğrafını ‘Değerli dostum Şota Dominik’te’ notuyla paylaştı.