Adriano’dan ayrılık açıklaması: Sezon sonu…

Beşiktaş'ın tecrübeli sol kanat oyuncusu Adriano, Barcelona’da geçirdiği başarılı yılların ardından Türkiye’de de güzel bir atmosfer bulduğunu söyledi. Brezilyalı oyuncu, “Futbol oynamak için süper bir ortamın bulunduğu büyük bir kulüpteyim. Buranın tadını çıkarıyorum. Her geçen gün futboldan daha çok keyif alıyorum” dedi.

Beşiktaş’ın Barcelona'dan transfer ettiği Adriano, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor maçında Gökhan Gönül'ün attığı galibiyet golünün asistini yapan Brezilyalı sol bek, siyah-beyazlı takımda çok mutlu olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ta kendisini huzurlu hissettiğine vurgu yapan başarılı futbolcu, “Burada oldukça iyiyim. Türkiye'nin keyfini çıkarıyorum. İnsanlar burada futbol tutkunu. Top koşturmak için süper bir ortamın olduğu büyük bir kulüpteyim. Gerçek şu ki Beşiktaş'a geldiğimden beri, her geçen gün futboldan daha çok keyif alıyorum. Çok önemli bir diğer nokta ise geçmişte sahip olduğum özgüvenimi tekrar geri kazandım. Bunun bir futbolcu için ne kadar önemli olduğunu ve işleri yoluna koyan bir şey olduğunu bilirsiniz” dedi.

‘KAYBETMEK İMKANSIZ’

Adriano, Türkiye'de iyi bir futbol ortamı bulduğunun altını çizdi. Deneyimli oyuncu, “Beşiktaş'ta üst düzey futboluma geri döndüm. Zaten burada her şey iyi başlamıştı. Transfer olduktan sonra karşılama töreniyle başlayan ve olumlu devam eden bir sürecin içindeyim. Daha önce Sevilla formasıyla Fenerbahçe maçları için Türkiye'ye gelmiştim ama buradaki bir takımda oynamak bambaşka bir şey. Her yerde taraftarlarınız var. Deplasman maçları bile kendi evimiz gibi oluyor. Bazen stattaki atmosferden dolayı yanınızdaki takım arkadaşınızı duyamıyorsunuz. Böyle taraftarınız olunca da kaybetmek imkânsız hale geliyor. Yaşanası bir şey bu!” ifadelerini kullandı.

‘SEZON SONU DÜŞÜNECEĞİZ’

Röportajda Adriano'ya, “Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalin var mı?” sorusu da yöneltildi. Bu konuyu sezon sonu ele alabileceğini dile getiren Brezilyalı oyuncu, “Şu an sadece sezonu en iyi şekilde tamamlamaya odaklanmış durumdayım. Tempoyu yakalamam için bu şart. Sezon sonunda ilerisi için oturup düşüneceğiz. Burada rahatım oldukça yerinde ancak teklif olacaksa da bunlar ne tip teklifler bakmam gerekir” dedi.