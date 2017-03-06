Advocaat rulet oynamayı seviyor

Kayseri'ye çıkarma yapmıştı Fenerbahçe yönetimi Türkiye Kupası maçında… Yeni bir başlangıç için yola çıkan Aziz Yıldırım ve arkadaşları bu hafta Osmanlıspor maçında da galibiyet bekliyordu. Ancak sadece Lens'le gol arayan sarı-lacivert forma, ligin iyi savunma yapan rakibini 90 artıya kadar aşamadı… Futbolcular çok istekli, mücadele kora kordu… Osmanlı'nın kaçırdığı goller, Hollandalı Dink Advocaat'ın verimsiz orta sahası derken… Öne çıkan isim yine Mehmet Topal oldu. Advocaat'ın neden çift santrfor oynayamadığı, maçın sonlarında neden Sow ve Persie'yi aldığı da tartışılmaya o kadar açıktı ki… Çünkü beraberliğin yetmeyeceği Fenerbahçe'yi neden böyle çaresiz bıraktığını kimse anlamadı… Ve son bölümde rulet oynayan Advocaat'ı bu kez de Mehmet Topal kurtardı… Bu da çok tartışılacaktır, çünkü elle karışık bir gol oldu ve hakem görmedi…

Ancak…

Maça yaklaşık 12 bin taraftar geldi…

Seyirci her an protesto etmek için fırsat bekliyor…

Advocaat oyundan ve takımdan kopmuş…

Yönetim ise yeniden çıkış yolu arıyor…

Borçlar konusunda çözüm yolları aranıyor…

Yani Fenerbahçe'nin futbola dönmesi için yeniden büyük hamleler yapması şart.