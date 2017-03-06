Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!

Antalyaspor – Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor’u ilk itirazında tribüne gönderdi. Palabıyık’ın bu kararı yine aynı hakemin yönettiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu’ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçını hatırlara getirdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe’nin savunmacısı Simon Kjaer ile fiziksel temasa varan bir tartışmaya girerken Palabıyık olaya seyirci kalmıştı.
Maçın ardından PFDK, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu olaya kayıtsız kalmayarak Beşiktaş’ın çalıştırıcısına 1 maç hak mahrumiyeti cezası verdi.
Tudor’u ilk itirazında tribüne gönderen Ali Palabıyık’ın, Beşiktaş – F.Bahçe maçında meydana gelen olayda pasif davranması dikkat çekti.