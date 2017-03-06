Alkışlar Jeremain Lens’e

Babasının vefat etmesine rağmen önceki gece İstanbul’a dönen Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, Osmanlıspor maçındaki performansıyla profesyonelliğinden ödün vermedi.

Jeremain Lens, babasını kaybetmesine rağmen dünkü Osmanlı maçı için önceki gün döndü ve ilk 11'de sahaya çıktı. Fenerbahçeli taraftarların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Lens, performansıyla da profesyonelliğinden ödün vermedi. Fenerbahçe'de futbolcular ısınmaya Lens'in vefat eden babasının isminin yazılı olduğu tişörtle, Osmanlıspor ise seremoniye, ‘Başın sağ olsun Lens' yazılı pankartla çıktı.

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“Babamın vefatı sonrasında aklımı kontrol etmemin tek yolu işimi yapmamdı” diyen Lens, “Bu nedenle maça çıktım. Bana desteğinden dolayı herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu da söyleyen Hollandalı yıldız, “Önümüzdeki sezonla ilgili konuşmak sadece bana bağlı değil. İnsanların benim kalmamı istemesinden dolayı mutluyum” diye konuştu.