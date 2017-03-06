Amatör maçta 11 yaralı

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Isparta Davrazspor’un, Şuhut Hisar Belediyespor’u deplasmanda 1-0 yendiği maç sonrası olaylar çıktı.

Şuhut İlçe Stadı'nda oynanan maçta Şuhut seyircisi sahaya inerek, Isparta Davrazsporlu oyunculara ve taraftarlarına taşlarla saldırdı.

Isparta Davrazspor'un konuk olduğu Şuhut Hisar Belediyespor maçı sonrası istenmeyen olaylar yaşandı. Maçın başından bitiş düdüğüne kadar sahaya sürekli patlayıcı madde, şu şişesi atan Şuhut taraftarı, karşılaşma sonrasında da alınan 1-0'lık mağlubiyetle birlikte sahaya indi. Isparta Davrazspor’lu oyuncuların ve taraftara taş atan Şuhut taraftarlarını polis güçleri engellemekte zorlandı.

Jandarmadan güvenlik çemberi

Bunun üzerine oyuncular ve teknik heyet Isparta taraftarının bulunduğu alana geldi. Bu sırada Şuhut taraftarı stat dışında toplanarak pembe-yeşillilerin bulunduğu bölgeye taşlarla saldırdı. İlçe içinde ve dışındaki tüm yolları kapatan Şuhutlular, “Burası Şuhut, buradan çıkış yok” diye slogan attılar. Emniyetin yetersiz kaldığı olaylarda Jandarma devreye girdi ve Isparta taraftarı güvenlik çemberi altına alındı. Futbolcular otobüslere bindirildi. Ayrıca Davrazsporlu bazı oyuncularda soyunma odasında saatlerce beklemek zorunda kaldılar.

Isparta taraftarı saatlerce bekledi

Olaylarda Isparta Davrazsporlu 10 taraftar ve 1 polis memuru yaralandı. Futbolcular ise aldıkları taş darbelerini hafif sıyrıklarla atlattılar. Araçların camları kırılırken, Isparta taraftarı bulunduğu alandan çıkmak için saatlerce bekledi. Zaman zaman sinirlerin gerildiği ortamda bazı taraftarlar emniyet güçlerine, “Neden buradan çıkamıyoruz. Güvenliği neden sağlamıyorsunuz” diye tepki gösterdiler.

Başkandan sert tepki

Olayın duyulması üzerine ilk tepki Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'dan geldi. Günaydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Şuhut Belediye Hisarspor ile karşılaşan ve maçta 1-0 galip gelen Isparta Davrazspor takımımıza ve taraftarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Davrazspor takımımızın ve taraftarımızın yalnız olmadığını buradan ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bilgiç ve Vali devreye girdi

Olaydan haber alır almaz harekete geçen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise yaşananları sporcu ahlakına uymadığını belirterek, “Taraftarımıza ve oyuncularımıza geçmiş olsun. Olayların takipçisiyim” dedi. Bilgiç'in konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu aradığı ve Bakan'ın da olayların yatıştırılması için Afyon Valisi Aziz Yıldırım'ı aradığı öğrenildi. Vali Şehmus Günaydın da gerekli girişimleri yaparak taraftarın ve kafilenin Isparta'ya sorunsuz dönmesi için yoğun çaba sarf etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve olay anında yöneticilerle irtibat kuran Vali Günaydın, yaşananların bizzat takipçisi olacağını söyledi.

“Yaşananlar rezalet”

Isparta Davrazspor Kalecisi Sofu Baykal, “18 yıldır futbol oynuyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bu nasıl bir spor ahlakıdır. Biz sadece sporcuyuz. Bunun neyin düşmanlığıdır. Ispartam bu çekilen cefanın sonu şampiyonluk” açıklamasında bulundu.

32 Gençlik Taraftar Grubu Lideri Uğur Tarakçı, “Yaşananları rezalet olarak yorumluyoruz. Bize zaten 1 gün önce Şuhut taraftarının Afyon taraftarıyla hazırlık yaptığı bilgisi geldi. Anlamadığımız şekilde Emniyet olaylara bastırmak güçlük çekti. Toma ve biber gazı nedense bizim üzerimize sıkıldı. Biz kendi ev sahibi olduğumuz maçlarda kesinlikle deplasmana gelen taraftarlara hakarette bulunmadık, bulunmuyoruz. Hatta Büfemize onlara açarak sularını ve yemeklerini veriyoruz. Sanki bize terörist muamelesi yaptılar. Arkadaşlarımızdan yaralananlar oldu. Burnu kırılan bir arkadaşımız ameliyata giriyor. Birinin kaşı açıldı, bir ayağında, bir kolunda taşlardan dolayı darbeler var. Olayla ilgili sağlık raporlarımızı alıp, Vali Bey'e teslim edeceğiz. Gerekirse suç duyurusunda bulunacağız” dedi.Isparta Davrazspor Yönetimi ise olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.