Ankara’da maç sonu demeçleri

Spor Toto Süper Lig 23. hafta müsabakasında Gençlerbirliği, sahasında Akhisar Belediyespor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk gölü atmanın önemine dikkat çeken Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maç sonu değerlendirmesinde şunları kaydetti:“Bu ligde ilk gol atmak büyük avantaj ama buna rağmen 5-0, 6-0 bitecek bir maçtı. Çok da iyi oynadığımız söyleyemem ama iyi mücadele ettik. Girmiş olduğumuz pozisyonlar var. Bir-iki oynamayan arkadaşa şans verdik. Kazandık. Eğer hedef alt sıralardan kurtulmaksa bir maç eksikle Çaykur Rize'den 9 puan, 16. sırada Rize olduğu için ondan söylüyorum; onları hedef aldığımız için değil. Eğer hedef yukarıysa 6. ile de 1 maç eksik 6 puan var. 7. ile de 1 maç eksik 3 puan var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi oyun sergilediler. Takım savunmasını iyi yaptılar. Kulübün önünde 12 tane maç var. Aynı şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Bir hafta kazanıyoruz, bir hafta kaybediyoruz. Futbol bu; yeniyorsunuz huzurunuz olmuyor, yeniliyorsunuz huzurunuz olmuyor.”

Kafkas: “Haftada 3 maç bize iyi gelmedi”

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, “Kötü oynadık, dağınık görüntü beni üzdü. Haftada 3 maç bize iyi gelmedi. Camiamızdan özür diliyorum. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Tolunay Kafkas, ‘Siz de Ankaralısınız hocam statlar yönünden Ankara'yı nasıl değerlendiriyorsunuz’ sorusu üzerine, “Ankara'ya stat lazım. Çocukluğum bu sahalarda geçti. Hatırası var. Devlet büyüklerimizin Ankara'ya stat yapacağına inanıyorum. Devletimiz öyle yerlere yaptı ki başkente de stat yapılacağına inanıyorum.”