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ANTALYASPOR
06 Mart 2017 20:00
ANTALYASPOR
vs
GALATASARAY
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Antalyaspor-Galatasaray

Ligde 3 haftadır galibiyet hasret olan Galatasaray, zirvedeki takımların kazandığı haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
18:516 Mart 2017
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Antalyaspor-Galatasaray

CANLI MAÇ ANLATIMIAntalyaspor – Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Antalya Arena’daki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç saat 20:00’da başlayacak.

Ev sahibi takım 35 puanla 6. sırada, konuk takım ise 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Antalyaspor’da Eto’o, Galatasaray’da ise Sneijder, Podolski ve De Jong forma giyemeyecek.

KADROLAR

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren

Etiketler
Antalyaspor galatasaray spor toto süper lig
Son güncelleme: 18:54 | 06.03.2017
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