Antalyaspor-Galatasaray

Ligde 3 haftadır galibiyet hasret olan Galatasaray, zirvedeki takımların kazandığı haftada Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Antalya Arena’daki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç saat 20:00’da başlayacak.

Ev sahibi takım 35 puanla 6. sırada, konuk takım ise 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Antalyaspor’da Eto’o, Galatasaray’da ise Sneijder, Podolski ve De Jong forma giyemeyecek.

KADROLAR

Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren