Antalyaspor-Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Antalya Arena’daki mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maç saat 20:00’da başlayacak.
Ev sahibi takım 35 puanla 6. sırada, konuk takım ise 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Antalyaspor’da Eto’o, Galatasaray’da ise Sneijder, Podolski ve De Jong forma giyemeyecek.
KADROLAR
Antalyaspor: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Salih, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz
Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Carole, Tolga, Selçuk, Yasin, Josue, Bruma, Eren