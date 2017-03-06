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ANTALYASPOR
06 Mart 2017 20:00
ANTALYASPOR
vs
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Antalyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Zirve umutları başka bahara kalan Galatasaray, bugün deplasmanda Antalyaspor'u yenerek Devler Ligi vizesi alabilmek için şansını zorlayacak. Peki Antalyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
08:416 Mart 2017
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Antalyaspor – Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'deki son üç maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, bugün Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişine son vermeye çalışacak. Beşiktaş'ın Rize'yi yenmesinin ardından maç fazlasıyla aradaki puan farkı 13'e yükselince, şampiyonluk umutları da başka bahara kaldı. Ancak Devler Ligi vizesi alabilmek için ilk 2 şansı sürüyor. Antalya Arena’da oynanacak Antalyaspor – Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Yeniden Avrupa'nın 1 numaralı kupasında mücadele edebilmek için Antalyaspor’u deplasmanda yenmek zorunda olan Galatasaray, yeniden hayata tutunmak istiyor. Galatasaray’da sarı kart cezalısı Lukas Podolski ile sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Serdar Aziz ve Koray Günter bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Antalyaspor – Galatasaray maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

ANTALYASPOR: Fornezzi, Celustka, Diego, Chicco, Sakıb, Zeki, Charles, Mbilla, Danilo, Serdar, Deniz

GALATASARAY: MuslerA, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, Tolga, Rodrigues, Josue, Bruma, Eren

Etiketler
Antalyaspor antalyaspor galatasaray galatasaray
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