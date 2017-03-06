Aytemiz Alanyaspor’da Fenerbahçe mesaisi

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybettiği maçın ardından, sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı. Alanya Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, Medipol Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen turuncu-yeşilli futbolcular Teknik direktör Safet Susic ile birlikte toplu halde koşu yaparken, diğer oyuncular antrenör Elvir Baliç gözetiminde dar alanda ikiye iki adam geçme ve gol vuruşu çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç takımdan ayrı çalıştı. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.