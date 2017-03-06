Balıkesirspor’da İshak’ın boşu yok

Balıkesirspor'un orta saha oyuncusu İshak Çakmak, Evkur Yeni Malatyaspor maçında penaltı gollerine bir yenisini daha ekledi.

Bu sezon kullandığı 6 penaltıyı da gole çeviren Balıkesirsporlu İshak, takımının skor yüküne önemli katkıda bulunurken, kritik puanlara imzasını attı.

Sezon başında Eskişehirspor ve Giresunspor maçlarında kazanılan penaltıları Bekamenga ve Dilaver’in kaçırmasının ardından bu görevi üstlenen İshak, 6 kez gittiği beyaz noktada fire vermezken, Balıkesirspor deneyimli oyuncunun penaltı golü attığı 5 karşılaşmadan sadece birini kaybetti.

Evkur Yeni Malatyaspor’la ilk yarıda oynanan müsabakada da bir penaltı golü kaydeden İshak, takımının sahadan 2-1 yenik ayrılmasını önleyemedi. İç sahada 1-1 biten Sivasspor randevusunda kazanılan penaltıyı gole çeviren İshak, Balıkesirspor’un 3-2 kazandığı Boluspor deplasmanında 2 penaltı golü atarak takımının 3 puan almasını sağladı. 4-1 kazanılan Elazığspor karşılaşmasında da kullandığı penaltıyı gole çeviren deneyimli oyuncu, dünkü maçta son dakikada kazanılan penaltıyı büyük bir soğukkanlılıkla ağlar gönderip takımının sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.