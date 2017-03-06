Banvit’e bir sayı fark yeterli

Banvit FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final'e yükselmek için Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg takımını konuk ediyor.

Banvit, Bandırma’da salı akşamı oynanacak FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ikinci karşılaşmasında Alman temsilcisi Ewe Baskets Oldenburg takımını konuk ediyor.

Geçen hafta Almanya’da oynanan serinin ilk karşılaşması 82-82 beraberlikle sonuçlanmıştı. Banvit bu maçı kazandığı takdirde FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalacak.

Banvit Avrupa Arenası’nda bugüne kadar oynadığı 112 karşılaşmada 64 galibiyet, 1 beraberlik ve 47 mağlubiyet alarak yüzde 57 galibiyet yüzdesi elde etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Banvit’in Amerikalı yıldız oyun kurucusu Jordan Theodore 15.5 sayı ortalaması ile oynarken aynı zamanda 7.6 asist ortalamasını da yakaladı. Banvit’in Polonyalı yıldızı Damian Kulig ise 5.6 ribaund ortalamasını elde etti.

Yeşil-turunculu ekip bu seriyi geçerek FIBA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalmanın planlarının yapıyor.