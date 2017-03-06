Beşiktaş alarm veriyor

Beşiktaş’ın şampiyonluk koşusunda 1-0’la kayıpsız geçtiği son iki lig maçındaki pozisyon fakirliği ve savunma hataları, Olympiakos sınavı öncesi teknik patron Şenol Güneş’i düşündürüyor.

Galatasaray’ı deplasmanda devirmesinin ardından evinde Çaykur Rizespor’u da 1-0 yenen Beşiktaş, üst üste ikinci şampiyonluk yolunda ligin zirvesindeki uçuşunu sürdürüyor. Camiayı 3. yıldızın heyecan ve coşkusu sararken Teknik Direktör Şenol Güneş, kayıpsız geçilmesine rağmen her iki maçtaki kalitesi düşük futbolun Avrupa Ligi'nde yola devam etmek için yetersiz olduğu görüşünde. Bu duruma el koyan kurt hoca, ofansif durgunluk yaşayıp pozisyona girmekte zorlanan ve skoru korumaya çalışırken son anlara kadar net gol tehlikeleri yaşayan takımına “Olympiakos karşısında bu görüntümüz devam ederse tur şansımız çok zora girer” uyarısında bulundu.

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“KENDİNİZE GELİN”

Tek farklı iki galibiyette de rakiplerin lehine verilmeyen penaltıların tartışıldığını da hatırlatan Güneş, bireysel performans düşüşlerinden de şikâyetçi. Özellikle Babel, Oğuzhan ve son 2 haftayı boş geçen Cenk Tosun'dan Yunanistan'daki son 16 turu ilk mücadelesinde gerçek kimliklerine dönmelerini isteyen siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı, öğrencilerine “Topa sahip olma ve isabetli pas yüzdeleriniz müthiş ama bu oranlar pozisyon sayımıza yansımıyor. Defansta da basit hatalar yapıyoruz. Avrupa'da finali hedef koyduysak, Olympiakos maçlarında bu tablo değişmeli” diye seslendi.

Olympiakos tarihi yenilgi yaşadı Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan Olympiakos, Yunanistan Ligi'nde karşılaştığı PAOK'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Yunan ekibi 21 yıl sonra ilk defa ligde oynadığı son 3 maçtan puansız ayrıldı. İlgili Haberi Oku

RAKİPSİZLİK SENDROMU

Takımının lig yarışında rakipsiz kaldığı hissine kapılıp konsantrasyon kaybı yaşamasından endişe duyan Şenol Güneş, “Taraftarlarımız şampiyonluk şarkıları söyleyebilir ama biz taraftar değiliz. Oynadığımız futbolla da şampiyon olmalıyız. Avrupa'yı da hesaba katıp, oyunumuzun üzerine biraz daha koymalıyız” ifadelerini kullandı.