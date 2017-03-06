Beşiktaş’ın rakibinde büyük düşüş

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Olympiakos büyük düşüş yaşıyor. PAOK deplasmanında 2-0 kaybeden kırmızı-beyazlılar, üst üste 3. yenilgisini aldı.

Yunanistan Ligi’ne fırtına gibi bir başlangıç yaparak 20 haftada sadece 1 yenilgi alan ve zirvede puan farkını açan Olympiakos, son dönemde büyük bir düşüş yaşıyor.

AEK deplasmanında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından sahasında Panionios’u konuk eden ve bu maçta da etkisiz bir futbolla 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlı takım, son olarak PAOK deplasmanında da gol bulamadan mağlup oldu. 20 haftada attığı 43 golle ligin en skorer ekibi olan lider Olympiakos, son 3 maçı ise gol bulamadan kaybetti.

En önemli yıldızları gitti

Sezon başında Marko Marin, Oscar Cardozo, Bruno Viana, Diogo Figueiras, Felipe Pardo ve Tarık Elyounoussi’yi transfer ederek güçlü bir kadro kuran ancak Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda Hapoel Beer Sheva’ya elenerek gruplara kalamayan Olympiakos, devre arasında çok önemli iki oyuncusunu sattı. Ideye’yi Çin’e gönderen kırmızı-beyazlı takım, Luka Milivojevic’i de Crystal Palace’a sattı. Gol yollarının etkili ismi Ideye, bu sezon Olympiakos formasıyla 30 resmi maça çıkıp 15 gol atmıştı.

Orta sahada oynayan Luka Milivojevic de 26 mücadelede 6 golle takımına katkı sağlamıştı. Beşiktaş maçı öncesinde Olympiakos’ta 3 eksik bulunuyor. Kaleci Stefanos Kapino sakat, savunmadan Bruno Viana cezalı ve takım kaptanı Alejandro Dominguez, UEFA kadrosunda yer almadığı için forma giyemeyecek.