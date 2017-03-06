Çolak Fenerbahçe

Denk kuvvetlerin mücadelesinde hem Fenerbahçe hem de Osmanlıspor hücumda etkili olmak isteyince, seyredilmesi güzel bir oyun ortaya koydular.

Fenerbahçe, kupa maçından aldığı farklı galibiyetle moralli çıktığı maçta daha atak başladı karşılaşmaya ve rakip kalede tehlikeli olmayı başardı. Josef, Ozan ve kısmen de Mehmet Topal ileri çıkarak oynadılar. Josef gününde değildi, Ozan çabaladı ancak dikine çıkmak isterken sürekli topu ezdi. Beklenen Ozan yoktu yine sahada. Alper de sol çizgide oynaması gerekirken içeri kat ederek oynadı sürekli. Ev sahibi ekibin sol kanadı yoktu dünkü maçta. Çolak bir futbol oynuyor Fenerbahçe. Sadece Lens ile sağ çizgiden ataklara kalkıyor o da formsuz Şener'den yardım alamayınca, Hollandalı futbolcunun tüm olumlu ve pozitif çabalarına rağmen etkili olamıyor.

Osmanlıspor'da Maher diye bir oyuncu var ki, işinde tam mahir bir futbolcu. Regattin'in de ondan aşağı kalır tarafı yok. Osmanlıspor oyunu çirkinleştirmeden Fenerbahçe'nin üçüncü bölgesinde presli oynayıp çoğu zaman da ileri çıkarak etkili ataklar yaptı.

İkinci yarıya Volkan Şen'le başlayan Fenerbahçe daha atak ve hızlı oynamaya çalıştı. Fenerbahçe oynadığı oyundan, sahada olmaktan zevk almayan oyunculardan kurulu bir takım gibi. Kulübede heyecansız oturarak oyuncu seyreden yedek futbolcular da bu duruma dahiller. Bir tek Lens kendisini paralıyor. O da iyi ki var. Babasını kaybetmenin acısını içine gömerek maçtan bir gün önce İstanbul'a Fenerbahçe için gelen bu futbolcunun çabasından diğer futbolcular kendisine pay çıkarmadılar.

73. dakikada oyuna Sow ve Van Persie'yi alan Advocaat da belli ki gitmek için gün sayıyor. Hocanın formsuzluğuna rağmen çabalayan takım aradığı golü de son dakikada Mehmet Topal'la buldu. Takımın her maç ayakta kalan bir-iki isminden biri olan Topal, Lens'in ortasında müthiş bir vuruş yaparak takımına çok önemli bir üç puan kazandırdı. Şampiyonluk için havlu atan Fenerbahçe, şampiyonlar ligi umutlarını bir nebze olsun taze tuttu.