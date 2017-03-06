Eren Derdiyok: Kritik maçlarda puan kaybettik

Maçın yıldızı Eren Derdiyok, şampiyonluk için mücadeleye devam ettiklerini ve sonuna kadar maçları kazanmayı düşündüklerini söyledi.

Galatasaray’da 2 golüyle maçın yıldızı olan Eren Derdiyok maç sonunda açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk için konuşan 29 yaşındaki futbolcu, kritik maçlarda puan kaybettiklerini ve maç maç düşüneceklerini söyledi.

Derdiyok maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

Çok güzel bir mücadele oldu 2 taraf için de .İlk yarıda iyi oynadık. 10 kişiyle maçı almamız moral için çok önemliydi. Açık konuşmamız lazım. Çok ciddi maçlarda puan kaybettik. Galatasaray’ın şampiyonluk dışında oynamaz. Bunun dışında bir şey söylemem yanlış. Bu yolda her maçta kendimizi hazırlayıp maç maç düşüneceğim. Biz maç maç elimizden geleni yapıp nerede bitireceğimize bakacağız”