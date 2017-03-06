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Eskişehirspor’da Erkan Zengin sorunu çözülemiyor

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile yıldızı barışamayan Erkan Zengin, antrenmanlara çıkmıyor.
13:366 Mart 2017
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Eskişehirspor’da Erkan Zengin sorunu çözülemiyor

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Denizli ile tartışan Erkan Zengin, Boluspor maçının kadrosuna alınmadı. Bugün Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenmana çıkmayan yıldız oyuncunun, izinli olarak gösterildiği öğrenildi.

Özel işleri sebebiyle yurt dışında olan Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal’ın, Eskişehir’e döndüğünde konuyu çözeceği iddia edildi.

Şampiyonluk iddiası bulunan Eskişehirspor’da yaşanan bu olay, taraftarların ise tepkisini çekiyor. Sosyal medya hesapları üzerinden birçok taraftar, olayın Eskişehirspor’a zarar verdiğini belirtti.

Etiketler
erkan zengin eskişehirspor tff 1.lig
Son güncelleme: 13:38 | 06.03.2017
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