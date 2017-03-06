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Fenerbahçe’de galibiyet izni

Osmanlıspor karşısında uzatma dakikalarında atılan golle kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat futbolculara izin verdi. Sarı-lacivertliler çalışmalarına yarın başlayacak.
11:016 Mart 2017
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Fenerbahçe’de galibiyet izni

Spor Toto Süper Lig’de Osmanlıspor’u 90+1. dakikada Mehmet Topal’ın golüyle mağlup eden Fenerbahçe, günü izinli olarak geçiriyor. Uzun süredir yoğun maç programı nedeniyle izin yapmayan takım, Avrupa Ligi maçlarının oynanacağı haftada 1 gün izin yapacak. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarına yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde yapılacak olan antrenmanla başlayacak.

Fenerbahçe, 11 Şubat’ta oynadığı Bursaspor mücadelesinden bu yana Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzeri haftada 2 maça çıkıyordu.

Etiketler
Dick Advocaat Fenerbahçe
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