Fernando Muslera’yı şoke eden olay!

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Antalya'da taraftarın gösterdiği protesto karşısında dondu kaldı.

Bir grup sarı-kırmızılı taraftar futbolculara tepki göstererek, takım otobüsünü yumrukladı. Polis kızgın kalabalığı zor yatıştırdı. Muslera bu durum sonrasında şaşkına döndü ve hayatının en kötü anlarından birisini yaşadığı ifade etti. Alınan kötü sonuçlardan sonra yönetime ve takıma tepkili olan Galatasaray taraftarı Antalya'da sert bir protesto gerçekleştirdi. Takım gelmeden önce Antalya Havalimanı önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, “Yönetim istifa, o koltuk tapulu malınız değil” şeklinde sloganlar attı. Futbolcular havalimanından çıkarak takım otobüsüne bindi. Oyuncular otobüse bindikten sonra taraftarlar, otobüsün peşinden koşarak protestolarını sürdürüp, aracı da yumrukladı.

Galatasaray`ın Antalya`ya gelişi olaylı oldu Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacak olan Galatasaray'ın kente gelişinde, sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırırken, güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. İlgili Haberi Oku

Sonrasında kendi aralarında ve polisle kavga etti. Polisin kavgayı yatıştırmasının ardından futbolcular konaklayacakları otele hareket etti. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre havaalanında yaşananların ardından Başkan Dursun Özbek kafiledeki isimlerle görüşerek bilgi aldı. Olayın tüm yönetimde infial oluşturduğu ve gerginlik seviyesinin arttığı belirtildi. Futbolcuların morali de taraftar tepkisinin ardından bir hayli bozuldu. Bazı isimlerin büyük panik yaşadığı öğrenilirken, Muslera'nın “Hayatımın en kötü anlarından biri” ifadesini kullandığı belirtildi.