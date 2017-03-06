FIS Snowboard Dünya Kupası’nda final heyecanı Erciyes’te yaşandı

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Türkiye Kayak Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen ‘FIS Snowboard Dünya Kupası’nın final etabı, 4 Mart’ta Erciyes Develi Kapı’da gerçekleşti.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Ercan Teke ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar'ın da izlediği yarış büyük bir mücadeleye sahne oldu. Kadınlarda Ester Ladecka, erkeklerde ise Andreas Prommegger Kayseri etabını ilk sırada tamamlarken sezonu kadınlarda Alena Zavarzina, erkeklerde ise Radeslav Yankov şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye'de spor kültürünün geliştirilmesi adına önemli adımlardan biri olan ‘FIS Snowboard Dünya Kupası Erciyes Etabı' Erciyes'te gerçekleşti. Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Türkiye Kayak Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarış zorlu hava şartları ve nefes kesen anlara sahne oldu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Ercan Teke ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar'ın takip ettiği yarışta 19 ülkeden 104 snowboard yarışçısı yer aldı.

Türkiye'de ve Erciyes'te ikinci kez gerçekleşen yarışta, paralel slalom kategorisinde şampiyonayı kadınlarda Alena Zavarzina, erkeklerde Radeslav Yankov ise birinci olarak tamamlayarak, kristal kürenin sahibi oldu. Kayseri etabını ise, kadınlarda Ester Ladecka, erkeklerde ise Andreas Prommegger kazandı. Yarışta dereceye giren sporcular toplamda 50.000 İsviçre Frangı (yaklaşık 165 bin TL) para ödülünü paylaştı.

Zorlu hava şartlarının yaşandığı ve heyecanın doruğa çıktığı yarışlar sonrası sporseverler, DJ'ler eşlinde eğlenceli iki gün geçirdi. İstikbal'in ana sponsorluğunda düzenlenen FIS Snowboard Dünya Kupası etkinlikleri 5 Mart Pazar günü gerçekleşen Ziynet Sali konseri ile sona erdi.