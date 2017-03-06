Galatasaray’da Bruma şoku

Antalyaspor - Galatasaray maçının son bölümünde çift sarıdan oyun dışında kalan Bruma, Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray’da Bruma, Antalyaspor maçının 84. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Yıldız oyuncu sarı-kırmızılıların bir sonraki hafta oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde yer alamayacak.

Antalyaspor filelerine gönderdiği ilk golden sonra rakip takımın tribünlerine koşarak ‘sus’ işareti yapan Portekizli, bu hareketi sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarıda ayağını rakibe doğru çok fazla kaldıran Bruma’nın bu hareketini Ali Palabıyık sarı kartla oyurmadı ve genç yıldız kırmızı kart gördü.