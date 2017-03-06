Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
11 Mart 2017 19:00
GALATASARAY
vs
GENÇLERBİRLİĞİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Galatasaray’da Bruma şoku

Antalyaspor - Galatasaray maçının son bölümünde çift sarıdan oyun dışında kalan Bruma, Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.
21:536 Mart 2017
0
Galatasaray’da Bruma şoku

Galatasaray’da Bruma, Antalyaspor maçının 84. dakikasında çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Yıldız oyuncu sarı-kırmızılıların bir sonraki hafta oynayacağı Gençlerbirliği mücadelesinde yer alamayacak.

Antalyaspor filelerine gönderdiği ilk golden sonra rakip takımın tribünlerine koşarak ‘sus’ işareti yapan Portekizli, bu hareketi sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarıda ayağını rakibe doğru çok fazla kaldıran Bruma’nın bu hareketini Ali Palabıyık sarı kartla oyurmadı ve genç yıldız kırmızı kart gördü.

Etiketler
bruma galatasaray Gençlerbirliği
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER