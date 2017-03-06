Galatasaray’da Wesley Sneijder zirvesi

Wesley Sneijder'in Galatasaray’da istenmediğini düşünen Albers “Dilerseniz şimdiden kulüp bakarız” ifadelerini kullandı. Başkan Özbek de “Hiç kimse Galatasaray’dan daha değerli değildir. Sneijder’ın ayrılması daha yararlı olabilir” dedi.

Galatasaray’da son dönemlerde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Lukas Podolski'yi Japonya'ya gönderen sarı-kırmızılılar şimdi de Riekerink'in gidişinde sonra iyice modu düşen Wesley Sneijder ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Önceki gün İstanbul'a gelerek Başkan Dursun Özbek'in sahibi olduğu Point Hotel'de bir görüşme gerçekleştiren Sneijder'ın menajeri Guido Albers duydukları rahatsızlıkları dile getirdi.

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TUDOR'U ŞİKÂYET ETTİ

İlk olarak yeni Teknik Direktör Igor Tudor'dan ve antrenman metotlarından memnun olmadıklarını dile getiren Albers, daha sonra çıkan haberlere değindi. Sneijder'ın artık Galatasaray’da istenmediğini düşünen Albers, “Dilerseniz hemen kulüp bakarız” dedi.Bunun üzerine Başkan Özbek hiçbir oyuncunun Galatasaray’dan daha değerli olmadığını ifade ederek “Ayrılık iki taraf için de yararlı olabilir” ifadelerini kullandı. Yapılan zirve sonrasında Hollandalı oyuncu ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken başkan Dursun Özbek, Podolski'nin Kobe'ye transferinde yaptıkları hataya düşmek istemiyor. Sneijder' ı ucuza bırakmak istemeyen Özbek, ayrılık şartı olarak yıldız oyuncunun sözleşmesinde yazan 7.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini işaret etti.

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OYNAYINCA YÜZLER GÜLÜYOR

Sneijder’in gol attığı maçlarda alınan sonuçlar dikkat çekiyor. Galatasaray, Hollandalı yıldızının gol attığı 35 maçta 30 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Öte yandan 32 yaşındaki futbolcu, oynadığı son 8 lig maçında 2 gol ve 6 asistlik performansla 8 gole direkt etki etti.