Garry Rodrigues iddialı konuştu

Galatasaray'ın yeni yıldızı Garry Rodrigues, Yunan basınına yaptığı açıklamada, zirvenin gerisinde olmalarına rağmen ligin bitmediğini ve Türkiye’nin en büyük takımında forma giydiğini söyledi

Büyük umutlarla ara transfer döneminde PAOK'tan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Garry Rodrigues, gelecekten umutlu. Parçalı formayı tercih ederek kariyerinde önemli bir sıçrama yaptığını belirten Cape Verde'li yıldız, Yunan basınına yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray, PAOK'un üstünde bir kulüp. Galatasaray'ın daha büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için bu öneriyi geri çeviremezdim. Bu anlaşılır bir şey. İstanbul’da insanlar çok yardımsever. Hiç yabancılık çekmedim. Galatasaray'ın kadrosunda çok iyi oyuncular var. Ayrıca Tudor'un varlığı da önemlidir. Biz birbirimizi iyi tanıyoruz ve bu, iletişim kurmamızda çok yardımcı oluyor. Şu anda zirvenin gerisindeyiz ama lig daha bitmedi. Ben Galatasaray ile kupalar kazanmak istiyorum. Sezon sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü.”