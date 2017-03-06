Hikmet Karaman: 2 hafta kaderimizi belirleyecek

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, milli maç öncesinde oynayacakları 2 karşılaşmanın ligdeki kaderlerini belirleyeceğini ifade etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karaman, Beşiktaş maçının geride kaldığını belirterek, “Bu hafta sahamızda Antalyaspor ile oynayacağız. Ardından da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Bu 2 maçtan alınacak 6 puan var. Önümüzdeki 2 hafta bizim ligdeki kaderimizi belirleyecek. Kendi evimizde oynayacağımız Antalyaspor maçı önemli. Dün ve ondan önceki gün rakiplerimizin aldıkları skorlar bizim lehimizde. En yakın rakibimizle 5 puan farkı var. Kendi işimizi kendimiz bitirmemiz gerekir. Bunun da ilk başlangıcı Antalyaspor mücadelesi olacak” dedi.

Hazırlıklar başladı

Antalyaspor ile iç sahada karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu mücadelenin de hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı. Hafif sakatlıkları bulunan Süleyman Koç ve Ümit Kurt ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Rizespor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.