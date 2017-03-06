KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan YDÜ’ye tebrik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2016-2017 sezonu Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası finalinde şampiyon olan KKTC ekibi Yakın Doğu Üniversitesi’ni kutladı.

4 Mart Cumartesi günü oynanan ve İzmir'de organize edilen PTT Kadınlar Türkiye Kupası Final mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, Bellona AGÜ'yü 77-61’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Konuyla ilgili de KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akın yayınladığı mesajda, “2016-2017 sezonu Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası şampiyon olan Yakın Doğu Üniversitesi'ni kutluyorum. 25.'si düzenlenen organizasyonda, kupayı daha önce defalarca müzeye götüren takımları geride bırakarak Şampiyon olan YDÜ Kadın Basketbol Takımı'nın sporcularını, teknik kadrosunu ve yönetimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.