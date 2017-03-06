Mehmet Topal ipten aldı

Süper Lig'de 4. golünü atarak kariyer rekoru kıran Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mehmet Topal, geceye damgasını vurdu.

Ligdeki kötü gidişe Osmanlıspor karşısında son veren Fenerbahçe'de, galibiyet golünü atan Mehmet Topal, gecenin adamı oldu. 90+1. dakikada rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, zor günler geçiren takımına hayat verirken yaşanması olası krizi de bir süreliğine erteledi. Maçın uzatma bölümünde ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Topal, sarı-lacivertlileri adeta ipten aldı.

Mehmet Topal`dan `elle oynama` açıklaması Osmanlıspor'a attığı golden önce topa elle dokunduğu tartışılan Mehmet Topal, konuya açıklık getirdi. İlgili Haberi Oku

3 ASİSTİ BULUNUYOR

Bu sezon ligde 19 maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol atarak kariyer rekoru kırdı. Daha önce gol attığı Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, Mehmet'in golüyle bu sezon ilk kez sahadan galip ayrıldı. Başarılı oyuncunun, lig, UEFA ve kupada da 3 asisti bulunuyor.