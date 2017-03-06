Mersin İdmanyurdu’nda ekonomik kriz

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Mahmut Karak, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor galibiyeti ile moral bulduklarını, ancak ciddi anlamda ekonomik problemlerle boğuştuklarını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında alınan 3 puanla ligde kalma umutlarını tazeleyen Mersin İdmanyurdu'nda, ekonomik problemlerin sürdüğü ifade edildi.

Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Mahmut Karak, yaptığı yazılı açıklamada yönetim olarak üzerine düşeni her zaman yaptıklarını ve yapacaklarını belirterek, “Bu sadece bizim taşın altına elimizi koymamızla olmuyor. Tüm kentin bu taşın altına elini koyması lazım. Herkes üzerine düştüğü kadar karınca kararınca bu takıma destek olursa tüm sıkıntılarımızı çözeriz” dedi.

Yeni bir yönetim ve yeni bir teknik heyet ile ciddi bir ivme yakaladıklarını kaydeden Karak, “Son haftalarda futbol takımımızın gözle görünür bir yükselişi vardı. Bu yükselişini de Gaziantep deplasmanında aldığı galibiyet ile perçinledi. Ben inanıyorum ki, futbolcu kardeşlerimizin alacakları konusunda sıkıntıları çözersek, bu takım sezon sonunda ligde kalacaktır. Bu sebeple topyekûn bir eylem planı hazırlayarak tüm kent olarak kenetlenmeliyiz. Çünkü başka Mersin İdmanyurdu yok” ifadelerini kullandı.