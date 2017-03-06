Mesut Özil’den milli takım açıklaması

Mesut Özil, yeni kitabında Almanya-Türkiye arasındaki zor tercihini anlattı. Kararında ailesinin de etkisi olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, annesinin Türkiye'den babasının ise Almanya'dan taraf olduğunu belirtti.

Almanya ve Türkiye pasaportu olan Mesut Özil, neden Türkiye yerine Almanya Milli Takımı’nı tercih ettiğini yeni çıkan otobiyografisinde yazdı. Annesinin Türkiye’yi seçmesini istediğini dile getiren Arsenal’ın yıldızı, Almanya kararında babasının etkili olduğunu ifade etti.

İşte Mesut Özil’in kitabındaki o bölüm:

Doğal olarak bu zor kararı ailemle birlikte istişare ettik. Annem Türkiye için oynamamı isteyenler arasındaydı. Nereden geldiğini unutma, dedenler Türkiye’den geliyor dedi. Amcam da ona katılıyordu; ama babam karşı çıktı.

Babam: Mesut Almanya’da doğdu. Burada eğitim gördü ve futbola dair her şeyi Alman kulüplerinde öğrendi. O yüzden Almanya için oynamalı dedi.

Son kararı verirken sırtıma epey yük bindi. Kimseyi kırmak istemiyordum. 2006 baharında kararımı aileme söyledim.

Mesut Özil