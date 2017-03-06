Muslera yayıncı kuruluşa sordu: Kriter nedir

Fernando Muslera, bu sefer yayıncı kuruluşa soru yöneltti. Bruma ile konuştuğunu ve rakibe dokunmamasına rağmen kart gördüğünü açıklayan Uruguaylı, Carole'un yaralanmasında neden kart gösterilmediğini sordu.

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, yayıncı kuruluşa şaşırtıcı bir soru yöneltti. Bruma’nın rakibe dokunmamasına rağmen sarı kart gördüğünü söyleyen Uruguaylı, Carole’un yaralandığı pozisyonda neden kart gösterilmediğini sordu.

Büyüka ise Muslera’ya şöyle cevap verdi:

“İkisini yan yana koyup ikisini de vereceğiz. Muslera açıkçası haklı. Bruma’nın gördüğü sarı kart bizce doğru ama Chico da kart görmeliydi.”

Muslera maç sonu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Çok ihtiyacımız olan bir 3 puandı . Rize maçında ve Beşiktaş maçında şanssızdık. Antalyaspor süratli ve güçlü bir takım. Son dakikaya kadar mücadele veren ve oyunu bırakmayan bir Galatasaray takımı vardı. Benim stüdyoya bir sorum olacak. Hakemlerin sarı kart konusundaki kriterlerini merak ediyorum. Bruma ile içeride de konuştum. Rakibe dokunmadığını söyledi. Carole’un pozisyonuna bakıyoruz orada kart verilmedi.”

REKORU KIRDI

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray tarihinin “En çok forma giyen yabancı futbolcusu” oldu.

Beşiktaş maçıyla birlikte Zoran Simoviç’in 188 maçlık rekorunu egale eden Nando, derbi öncesi efsane kalecinin elinden onur ödülü almıştı. Muslera, Antalya maçıyla birlikte de rekorun tek sahibi olmuş oldu. Nando’yu 188 maçla Zoran Simoviç; 185’er maçla da Cevad Prekazi ve Faryd Mondragon izliyor.