Nasuhi Sezgin: Maalesef istifa etmeyeceğiz

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nasuhi Sezgin, taraftarların istifa çağrısına, "Maalesef istifa etmeyeceğiz" yanıtını verdi.

Süper Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'da, 2. Başkan Cengiz Özyalçın ve Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin açıklamalarda bulundu. İstifa tezahüratlarıyla ilgili soruya Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, “İstifa etmeyeceğiz, yapacak işlerimiz var” diyerek cevapladı.

Maçın ardından protokol çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın ve Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin açıklamalarda bulundu. Nasuhi Sezgin, taraftarın maç içerisinde yaptığı istifa tezahüratlarıyla ilgili soruya, “İstifa etmeyeceğiz, yapacak işlerimiz var” diyerek cevap verdi.

Özyalçın: “Son 10 dakika kabir azabı çektim”

Maçın çok stresli geçtiğini belirten Galatasaray 2. Başkanı Cengiz Özyalçın, son 10 dakikada kabir azabı çektiğini ifade etti. Özyalçın, “Çok stresli ve agresif bir maçtı. 2-0'dan 3-2 oldu. Antalyalılara ve Antalyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim. Kardeşlik ve dostlukları nedeniyle teşekkür ederim. Galatasaray 10 kişi kaldı. Son 10 dakika kabir azabı çektim. Dışarıda izledim. Ben taraftarımı seviyorum onlara güzel günler yaşatamamanın ezikliği içindeyiz. Ekonominin önce güçlenmesi lazım kucağımızda bir sürprizle karşılaştık” dedi.

“Bruma'nın pozisyonu faul değildi”

Bruma'nın pozisyonuyla ilgili gelen soruya Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, pozisyonun faul olmadığını dile getirdi. Sezgin, “Bruma'nın pozisyonu bana göre faul değildi. Ama hakem verdi yapacak bir şey yok. Hocamızın dışarı atılması da enteresan bir konu. Hocamızı tribüne yolladı. Buraya galibiyet için gelmiştik aldık gidiyoruz. 2-0'dan 2-2 olması heyecan kattı. Antalyaspor iyi bir takım. Güzel bir maçtı. Yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“İstifa etmeyeceğiz, yapacak işlerimiz var”

Taraftarın istifa tezahüratlarını değerlendiren Nasuhi Sezgin, futbolcuların desteklenmesinin güzel olduğunu ifade etti. Sezgin, “Taraftar her zaman haklıdır. Galatasaray'ın her zaman kazanmasını ister. Bizim takımda zaman zaman bazı puanları kaybetti. Bilerek kaybetti, bir takım yerlerden gelen telkinlerle kaybetti. Bu bir yarış böyle devam edecek. Taraftarlarımız futbolcularımızı destekleyip bize ‘istifa edin' diyorlar. Öyle bir şey yok istifa etmeyeceğiz. Yapacak işlerimiz var. Ekonomik durumumuz düzeldi ve yeni projelerimiz var. Dolayısıyla bu işi bitirmeden ayrılmayacağız. Bunun için yönetim olarak çabalıyoruz. Neticeyi alabiliriz” şeklinde konuştu.