Newcastle Premier Lige göz kırpıyor

İngiltere'nin efsaneleşmiş kulüplerinden olan Newcastle United, bu sezon Championship'teki çıkışını sürdürerek Premier lige yükselmek istiyor.
Bu sezon Championship'te 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 76 puanla zirvede bulunan siyah-beyazlılar, ligin bitimine 11 hafta kala Premier Lig'in en büyük adayları arasında gösteriliyor. 2015-2016 sezonunda Rafael Benitez'in takımın başına gelmesinin ardından Premier Lig'den İngiltere Championship'e düşen Newcastle, kulüp tarihine baktığımızda birçok kez alt lige düşüp tekrar geri çıkmıştı.
2008-2009 sezonunda Championship'e düşen ve 2010-2011 sezonunda tekrar Premier Lig'e yükselen Newcastle, geçen sezon 38 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.
Bu sezon 69 gol atan siyah-beyazlı ekipte rakip fillere 21 gol gönderen Dwight Gayle, geride kalan 35 haftada attığı 22 golle gol krallığında zirvede bulunan Leeds Unitedlı oyuncu Chris Wood’un en sıkı takipçisi konumunda bulunuyor.