Orhan Dede ile Fatma Nine’nin futbol aşkı

Malatya’da yaşayan Orhan Mutlu (63) ve eşi Fatma Mutlu (56) Evkur Yeni Malatyaspor’un iç saha ve deplasmanda oynadığı maçların hiçbirini kaçırmıyor.

‘Maço Orhan' lakaplı Orhan Mutlu, ilerlemiş yaşına rağmen tam bir Yeni Malatyaspor aşığı. Sarı-kırmızılı takımın müsabakalarını kaçırmayan Orhan Mutlu, zamanla eşini de maçlara alıştırmış.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Balıkesir'de oynanan Balıkesirspor – Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip eden yaşlı çift, maçın son dakikasında gelen golle takımlarının puan kaybetmesine oldukça üzüldüler.

“Malatyaspor nereye ben oraya”

Yeni Malatyaspor'un hiçbir müsabakasını kaçırmadığını söyleyen Orhan Mutlu, bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını ifade etti.

Yeni Malatyaspor'un fanatik bir taraftarı olduğunu kaydeden Orhan Dede, “Benim için Malatyaspor'un yeri çok farklıdır. Gözümü bu takımın maçında açtım. 40 senedir bu takımın her maçına giderim. Allah ömür verdiği sürece de kaçırmayacağım. Balıkesir, İstanbul hiç fark etmez. Malatyaspor nereye ben oraya. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız. Bugün hakem hakkımızı yedi. Ben takıma güveniyorum, inşallah sezon sonu şampiyonluğu kutlayacağız. Eşim de zamanla maçlara gelmeye alıştı. Daha önce tek giderdim maçlara ama sonra baktım ki eşim evde yalnız başına kalıyor, onu da getirmeye başladım” dedi.