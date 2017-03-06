Paris Saint Germain’in eski yıldızına maç öncesi gözaltı

Bir dönem Paris Saint Germain'de de forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu Willamis de Souza Silva, maç öncesi soyunma odasında gözaltına alındı.

Brezilya Amatör Lig takımlarından Brasiliense’de forma giyen 38 yaşındaki futbolcu Willamis de Souza Silva, takımının Paracatu ile oynayacağı maç öncesinde soyunma odasında gözaltına alındı. 2008-2009 sezonunda Paris Saint Germain’de de forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu, vergi kaçırdığı gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alınınca maçta forma giyemedi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre hemen maç öncesinde gözaltına alınan Willamis de Souza Silva, emniyete götürülerek sorguya alındı.

Şoke eden suçlama! F.Bahçe`de tehdit edildiğini açıkladı Serdar Kesimal, Fenerbahçe'de bu sözlerle tehdit edildiğini açıkladı: Askerliğimi tecil etmediler. ‘Problemi biliyoruz, dik kafalılık yapmasın. İstediğimiz takıma gitsin' diye bana mesaj gönderiyorlar. ‘Gerekirse askere giderim ama onların dediği takımda oynamam!' dedim. İlgili Haberi Oku

Willamis de Souza Silva, Paris Saint Germain dışında ülkesinde Sao Paulo, Gremio, Fluminense ve Cruzeiro gibi Brezilya’nın köklü takımlarında forma giydi.