Paris Saint Germain’in eski yıldızına maç öncesi gözaltı

Brezilya Amatör Lig takımlarından Brasiliense’de forma giyen 38 yaşındaki futbolcu Willamis de Souza Silva, takımının Paracatu ile oynayacağı maç öncesinde soyunma odasında gözaltına alındı. 2008-2009 sezonunda Paris Saint Germain’de de forma giymiş olan Brezilyalı futbolcu, vergi kaçırdığı gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alınınca maçta forma giyemedi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre hemen maç öncesinde gözaltına alınan Willamis de Souza Silva, emniyete götürülerek sorguya alındı.
Willamis de Souza Silva, Paris Saint Germain dışında ülkesinde Sao Paulo, Gremio, Fluminense ve Cruzeiro gibi Brezilya’nın köklü takımlarında forma giydi.