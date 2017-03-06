Quaresma’ya para cezası geliyor

Aynı hareketlerini bu sezon sıkça tekrarlayan Quaresma'ya yönetim bu kez acımayacak. Çaykur Rizespor maçındaki tepkisinin ardından sadece sözlü uyarıda bulunulan Portekizli oyuncuya para cezası kesileceği kaydedildi.

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ta son oynanan Çaykur Rizespor maçı zor da olsa kazanıldı ancak oyundan aldığı için yine hocası Şenol Güneş'e trip atan Ricardo Quaresma, galibiyetin önüne geçmeyi başardı. Habertürk’te yer alan habere göre, aynı hareketlerini bu sezon sıkça tekrarlayan Q7'ye yönetim bu kez acımayacak.

Çaykur Rizespor maçındaki tepkisinin ardından sadece sözlü uyarıda bulunulan Portekizli oyuncuya para cezası kesileceği kaydedildi. Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket ettiği öğrenilirken, Orman'ın “Artık ceza vermek zorundayız… Bu bir değil iki değil… Bu disiplinsizliğin artık son bulması gerekiyor” dediği kaydedildi.