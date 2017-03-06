Rıdvan Dilmen: Chedjou kötü oyuncu değil ama laubali oynuyor

Ntvspor'da Yüzde 100 Futbol programında Galatasaray'ın, Antalyaspor'u 3-2 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Bazı oyuncular Tudor'u sevmeyebilir" derken, Chedjou'nun da laubali olduğunu söyledi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor – Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

“HER ŞEYİ YAŞADILAR”

“Rıza Çalımbay 1 puana üzülecekken maçı kaybetti. Çevirebilirlerdi. Rakip de 10 kişi kalmış. Galatasaray ise duran toptan çok güzel bir gol attı. Her şeyi yaşadı Galatasaray. Öne geçmeyi, beraberliği ve hatta mağlubiyeti dahi yaşayabilecekken öne geçti, kazandı.”

“CHEDJOU LAUBALİ”

“Chedjou’nun yaptığı hatadan gelen gol Antalya’nın motivasyonunu arttırdı. 2-2’yi buldular, 3-2’yi de bulabilirlerdi. Chedjou ortak etti rakibi ama Antalya bu fırsatı elinin tersiyle itti. Chedjou kötü oyuncu değil ama laubali oynuyor.”

“GOLLERİ KAÇIRIRSAN…”

“Antalya’da en önemli silah Eto’o yoktu. Ancak 2-2’den sonra maç geldi ve bu pozisyonları kaçırırsan Galatasaray gibi takımdan bir tane yiyebilirsin.”

“BAZI OYUNCULAR TUDOR’U SEVMEYEBİLİR”

“İzleyicilerin kafası karışmasın. Galatasaray ne oynuyor anlamında gidelim. Buradan gitmek lazım. Bir gerçek var ki, Tudor’u eleştireceğiz ama Tudor’un defansa dönmeyen yıldız oyuncularla işi olmaz gibi görünüyor. Ancak sezon başında çalıştıracağı takımların fiziksel anlamda en diri takımı olacağını düşünüyorum. Tabi bu yeterli olur mu tartışılır. “Hakan Balta, Sneijder ve De Jong tarzı oyuncular bu sistemi sevmez. Bu kulüp için iyi mi kötü mü uzun vadede göreceğiz.”