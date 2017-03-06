Rıza Çalımbay: Beraberliğe üzülürken yenildik

Antalyaspor'un çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, beraberliğe üzülürken yenildiklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray’a karşı beraberliğe üzülürken yenildiklerini söyledi. Çalımbay’ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Ne olursa olsun o golü yemememiz gerekiyordu. Galatasaray bir tek ölü toptan gol atabilirdi. Ama olabiliyor bu. Biz beraberliğe üzülürken mağlup olduk. İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İkinci yarıda takımız arzu ve isteği daha yukarı çıktı. Beraberliğe üzülürken gol yedik. Yenmemesi gereken yok. Galatasaray’ı iyice bunaltmıştık sağdan soldan… İkinci yarı çok iyi oynadık. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Kalan maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız.

Çok oyuncumuz yoktu. Diego sakatlanıp çıkmasaydı o golü yemezdik. İyi bir yerde bitireceğiz ben buna inanıyorum. Orada her şeyi yapacaksın böyle gol yemeyeceksin.