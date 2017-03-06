Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalacak takımların belirleneceği 2. tur rövanşları yarın oynanacak 2 maçla başlıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda oynadığı ilk maçta 5 – 1 yenildiği Alman Bayern Münih’i konuk edecek. Londra’daki Emirates Stadyumu’ndaki mücadele TSİ 22:45’te başlayacak. Günün diğer maçında ise İspanyol Real Madrid, sahasında oynadığı ilk maçta 3 – 1 mağlup ettiği İtalyan Napoli ile karşılaşacak. İtalya’nın Napoli kentindeki San Paolo Stadyumu’nda TSİ 22.45’te başlayacak müsabakada FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Cüneyt Çakır, Napoli-Real Madrid maçı ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 4., toplamda ise 30. maçına çıkmış olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkacak takımların belli olacağı rövanş maçlarının programı şöyle:

YARIN:

Arsenal – Bayern Münih

Napoli – Real Madrid

8 MART ÇARŞAMBA:

Barcelona – Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund – Benfica

14 MART SALI:

Juventus – Porto

Leicester City – Sevilla

15 MART ÇARŞAMBA

Atletico Madrid – Bayer Leverkusen

Monaco – Manchester City