Sivasspor liderlik fırsatını geri çevirdi!

Sivasspor, Yeni Malatyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik için çıktığı Altınordu deplasmanından 1 puanla döndü: 0-0.

TFF 1. Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Altınordu ile Sivasspor karşılaştı. Bornova Stadı’nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Yiğidolar, gelip gelmesi halinde liderlik koltuğuna oturacaktı ancak bu fırsat kaçtı! Bu sonuçla Sivasspor 42 puanla 2. sırada haftayı tamamlarken, Altınordu da 29 puanla 10. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

39. dakikada Burhan Eşer sağdan sıfıra doğru inip içeriye çevirdi, Sinan Osmanoğlu tam zamanında bir hamleyle ayağını araya sokup tehlikeyi savuşturdu.

45. dakikada Hakan Arslan sağdan ceza sahasına girip altı pasın içine çıkardı, Sinan Osmanoğlu bir kez daha çok kritik bir hamleyle tehlikeyi önledi.

54. dakikada Erdoğan Yeşilyurt soldan hızlı çıkıp içeriye ortaladı, John Boye kale içinde ayak koyup topun Hasan Kabze'ye gitmesini engelleyip mutlak golü önledi.

82. dakikada Gaip Güzel topu kafayla savunmanın arkasına aşırttı, Hakan Arslan gelişine müthiş vurdu, kaleci Erce Kardeşler uzanıp topu son anda kornere çeldi.

86. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ceza sahası sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleye doğru giden topu John Boye çıkardı.

90. dakikada Galip Güzel'in yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruştan gelen topu kaleci Erce Kardeşler bloke etti.

Stat: Bornova

Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kısal, Candaş Elbil

Altınordu: Erce, Uğur Arslan, Yusuf, Sinan, Seydi, Erdoğan, Arif, Beykan (Abdulkadir dk. 66), Alican, Okan (Serkan dk. 78), Hasan (Barış dk. 83)

Sivasspor: Ali, İbrahim, Boye, Ziya, Rdıvan, Galip, Burhan, Hakan, Adem, Emre (Leandrinho dk. 68), Ergin (Gekas dk. 63)

Sarı kartlar: Rıdvan, Hakan, Boye (Sivasspor), Beykan, Alican, Abdulkadir, Uğur Arslan (Altınordu)