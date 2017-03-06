Süper Lig şampiyonluk yarışında son viraj

Bugün oynanacak maçlarla sona erecek olan 23. haftanın ardından Süper Lig'de son viraja girilecek. Geriye kalan 11 haftada zorlu maçların oynanacağı ligde şampiyonluğun en büyük adayı ise Beşiktaş.

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta bugün oynanacak Gençlerbirliği – Akhisar Belediyespor ve Antalyaspor – Galatasaray maçlarıyla sona erecek. Son 11 haftaya 53 puanla lider giren Beşiktaş'ı, 4 puan gerisinde Medipol Başakşehir takip ediyor. Fenerbahçe 41 puanla 3. sırada yer alırken, bir maç eksiği olan Galatasaray ise 40 puanla 4. sırada bulunuyor. Geride kalan 23 haftada 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 53 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ı zorlu rakipler bekliyor. İlk olarak 24. haftada son haftaların yükselişte olan takımı Kayserispor'u evinde ağırlayacak olan Kartal, bir sonraki hafta deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligin 26. haftasında Vodafone Arena'da Gençlerbirliği ile mücadele edecek olan siyah-beyazlı takım, bu maçın ardından Trabzonspr'a konuk olacak. Kara Kartal, 28. haftada evinde oynayacağı Adanaspor maçının ardından üst üste iki zorlu mücadeleye çıkacak. En yakın rakibi Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Şenol Güneş'in takımı, Süper Lig'in 30. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yolunda zorlu bir mücadele oynayacak.

Beşiktaş, derbinin ardından son 4 haftada sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:

Bursaspor (D), Kasımpaşa, Gaziantepspor, Osmanlıspor (D)

Medipol Başakşehir yarıştan kopmak istemiyor

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde 49 puanla takibini sürdüren Medipol Başakşehir, geriye kalan haftalarda fikstür avantajını da kullanarak takibini sürdürmek istiyor. Önümüzdeki hafta deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan İstanbul ekibi, ardından evinde Karabükspor'u ağırlayacak. Turuncu-lacivertliler, 26. haftada Akhisar Belediyespor deplasmanına gittikten sonra bir sonraki hafta 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın ardından, 29. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş ile mücadele edecek.

Beşiktaş maçının ardından deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak Medipol Başakşehir'in son 4 haftada oynayacağı karşılaşmalar şu şekilde:

Gençlerbirliği, Trabzonspor (D), Adanaspor, Kayserispor

Fenerbahçe yükselişe geçmek istiyor

Bu sezon gösterdiği performansla hayal kırklığı yaratan Fenerbahçe, 41 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın bu akşam oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasını kazanması halinde ise sarı-lacivertliler tekrar 4. sıraya gerileyecek. Ligin 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştıktan sonra Atiker Konyaspor'u evinde ağırlayacak olan Fenerbahçe, bir sonraki hafta da Karabük deplasmanında Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. 27. hafta maçında Akhisar Belediyespor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacak olan sarı-lacivertliler, bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Galatasaray ile TT Arena'da karşılaşacak. Dick Advocaat'ın öğrencileri, 29. haftada Çaykur Rizespor karşısına çıktıktan sonra tekrar bir derbi karşılaşması oynayacak. Vodafone Arena'da

Beşiktaş ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertli takımın, son 4 haftada sırasıyla karşılaşacağı takımlar ise şöyle:

Antalyaspor, Gençlerbirliği (D), Trabzonspor, Adanaspor (D)

Galatasaray üst sıraları zorlamak istiyor

Bugün oynanacak Antalyaspor maçını kazanması halinde 43 puanla tekrar 3. sıraya yükselecek olan Galatasaray, bundan sonraki haftalarda elde edeceği galibiyetlerle üst sıralara tırmanışı sürdürmek istiyor. 24. haftada oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından Trabzonspor deplasmanına gidecek olan Aslan, daha sonra Adanaspor'u evinde ağırlayacak. 27, 28 ve 29. haftalar ise Galatasaray için büyük önem taşıyor. İlk olarak Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Tudor'un takımı, 28. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi TT Arena'da ağırlayacak.

Galatasaray, bu iki zorlu maçın ardından da Timsah Arena'da Bursaspor karşısında 3 puan arayacak. 30. haftada Kasımpaşa ile oynayacak olan sarı-kırmızılı takım, geriye kalan 4 maçta ise şu takımlarla karşılaşacak:

Gaziantepspor (D), Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor (D), Konyaspor