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04 Mart 2017 19:02
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Taraftarı sevindirecek Şenol Güneş gelişmesi…

Beşiktaş’la olan 2+1 yıllık sözleşmesinin iki senelik bölümü sezon sonunda dolacak olan Şenol Güneş’le ilgili olarak yapılan spekülasyonlara yönetimden cevap geldi.
18:066 Mart 2017
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Taraftarı sevindirecek Şenol Güneş gelişmesi…

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın açık ara önünde olan, takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde zirvede bulunan Beşiktaş’ta, bir yandan da Şenol Güneş’in durumu merak ediliyor. 2+1 sözleşmesi bulunan Güneş’in, sezon sonunda 2 yıllık bölümü doluyor. Şimdiye kadar sözleşme konusunda herhangi bir gelişmenin yaşanmaması da spekülasyonlara neden oluyor.

Ancak siyah-beyazlıların, bu konuda hocayla görüşme yaptığı ve sezon sonunda yeni anlaşma konusunu görüşmek için sözleştiği bildirildi. Başkan Fikret Orman'ın şampiyon hocayla en az 3 yıllık yeni kontrat yapmayı planladığı konuşuluyor.

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beşiktaş şenol güneş spor toto süper lig
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