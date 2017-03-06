Taraftarı sevindirecek Şenol Güneş gelişmesi…

Beşiktaş’la olan 2+1 yıllık sözleşmesinin iki senelik bölümü sezon sonunda dolacak olan Şenol Güneş’le ilgili olarak yapılan spekülasyonlara yönetimden cevap geldi.

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın açık ara önünde olan, takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde zirvede bulunan Beşiktaş’ta, bir yandan da Şenol Güneş’in durumu merak ediliyor. 2+1 sözleşmesi bulunan Güneş’in, sezon sonunda 2 yıllık bölümü doluyor. Şimdiye kadar sözleşme konusunda herhangi bir gelişmenin yaşanmaması da spekülasyonlara neden oluyor.

Ancak siyah-beyazlıların, bu konuda hocayla görüşme yaptığı ve sezon sonunda yeni anlaşma konusunu görüşmek için sözleştiği bildirildi. Başkan Fikret Orman'ın şampiyon hocayla en az 3 yıllık yeni kontrat yapmayı planladığı konuşuluyor.