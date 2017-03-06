Taraftarı sevindirecek Şenol Güneş gelişmesi…

Süper Lig’de şampiyonluk yolunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın açık ara önünde olan, takipçisi Başakşehir’in 4 puan önünde zirvede bulunan Beşiktaş’ta, bir yandan da Şenol Güneş’in durumu merak ediliyor. 2+1 sözleşmesi bulunan Güneş’in, sezon sonunda 2 yıllık bölümü doluyor. Şimdiye kadar sözleşme konusunda herhangi bir gelişmenin yaşanmaması da spekülasyonlara neden oluyor.
Ancak siyah-beyazlıların, bu konuda hocayla görüşme yaptığı ve sezon sonunda yeni anlaşma konusunu görüşmek için sözleştiği bildirildi. Başkan Fikret Orman'ın şampiyon hocayla en az 3 yıllık yeni kontrat yapmayı planladığı konuşuluyor.
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