Tekvandoda Ali Şahin’e önemli görev

Türkiye Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) Koç ve Antrenör Komitesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

ETU tarafından tekvandonun gelişimine hız kazandırmak, müsabaka kuralları ve kullanılan teknik malzemelerle ilgili karar almada rehber rol oynamaları için Koç ve Antrenör Komitesi kuruldu. Elde ettikleri başarılı sonuçların yanında tekvando sporunun gelişimine de önemli ölçüde katkı veren isimlerden seçilen komitenin başkanlığına Sırp antrenör Dragan Jovic getirilirken, Ali Şahin başkan yardımcısı oldu. Komitede ayrıca, Belçika'dan Karim Dighou, Slovenya'dan Kristian Kovacic, Almanya'dan Aziz Acharki ve Hırvatistan'da Toni Tomas bulunuyor.

Ali Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kurulan komitenin tekvandonun gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Şahin, “Kurulan komite sayesinde ETU ile koç ve antrenörlerin ilişkilerinin daha sıkı olacağını düşünüyorum. Koç ve antrenörlerin yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda ve tekvandonun gelişimine katkı verme yönünde çalışmalar yapacağız” diye konuştu.