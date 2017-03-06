Türkiye’nin yeni atıcıları bu poligonda yetişiyor

Türkiye'de sadece iki şehirde bulunan ve elektronik sistemli Sakarya Havalı Silahlar Atış Poligonu'nda eğitim alan sporcular, uluslararası müsabakalarda madalya kazanmak için hedefi 12'den vurma mücadelesi veriyor.

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sakarya Spor Salonu’nda açılan, son teknoloji ile yapılan elektronik sistemli ‘Havalı Silahlar Atış Poligonu' sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Türkiye'de sadece iki şehirde bulunan atış poligonunda çalışan sporcular, antrenörler Bülent Bıçakçı, Erman Yücel ve Semra Yılmaz önderliğinde en yüksek puanı almak için birbirleriyle yarışıyor. Atış poligonunda haftanın 6 günü, 10-13 minikler, 13-16 yıldızlar, 16-20 gençler yaşları arası 22 bayan, 43 erkek, toplam 65 faal sporcu antrenman yapıyor.

Atıcılık sporu ve Spor salonu hakkında bilgiler veren Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Serdivan İlçe Spor Müdürü Sabahattin Karakoç, “Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 5 bin seyirci kapasiteli salonda bir idari binamız var. Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hem salon sporlarında hemde diğer sahada yapılan sporlarda Türkiye'nin önemli bir yükünü kaldırmaktadır. Bu arada da bizim salonumuz Türkiye'nin dört bir yanında yapılacak organizasyonlara hem ev sahipliği yaptı hemde ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca bu salon içerisinde haftanın 7 günü faal olan ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan havalı silahlar atıcılık poligonu bu salonumuzun vizyonu açısından hemde tanıtımı açısından bize önemli katkılar sağlamaktadır. Burada antrenörlerimiz ve idari birimler eşliğinde senenin periyodik olarak daha önceden alınmış kararlar çerçevesinde sürekli organizasyon yapılmaktadır. Sakarya’daki her yaşta insanımıza da havalı silahlar konusunda da atıcılık eğitimi verilmekte, bunları amatör ve profesyonel olarak Türkiye'ye yayılmaktadır” diye konuştu.

Bıçakçı: Türkiye'nin ikinci elektronik atış poligonu

39 yıllık antrenör olan Atıcılık Teknik Direktörü Bülent Bıçakçı ise yaptığı açıklamada, “Emekli olmadan önce ülkemize borcumuzu ödeyebilmek noktasında bu poligonu yaptırmak için harekete geçtik. Hocalarımızın gayret ve bana verdikleri desteklerle bu poligonun açılışını gerçekleştirdik. Şuanda Türkiye'nin ikinci elektronik atış poligonu ve en gelişmiş teknolojik olan poligondur. Müsabaka tipi bir poligondur. 3 tane dinamik hocamızla gece gündüz çalışıyoruz. 65 kadar sporcumuz var. Amacımız Türkiye'ye madalya getirecek performansa yönelik sporcu yetiştirebilmektedir. Atıcılığı tanıtarak şampiyon yetiştirmek istiyoruz. Cumartesi ve pazar günleri dahil hocalarımız her gün aralıksız çalışmaktadır” şeklinde konuştu.