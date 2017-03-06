Yasin Öztekin: Hoca ‘At gibi koşabiliyorsun’ dedi

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, 3-2'lik Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u 3-2 yenen Galatasaray’da Yasin Öztekin mücadeleyi değerlendirdi.

Yasin yayıncı kuruluşta yaptığı açıklamada maçı ve Tudor’la gelen yeni sistemi yorumladı;

“Futbolda tesadüflere inanırım… Son haftalarda çok puan kaybettik. Bu akşam da Eren’in attığı golle kazandık. Yeni sistemde herkesin daha çok konuşması lazım.

Beşiktaş’a karşı da oynadım bu sistemde… Daha çok koşmam lazım. Benim için zor ama koşabiliyorum. Hoca da ‘At gibi koşabiliyorsun’ dedi. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum.“