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AKHİSAR BLD.SPOR
13 Mart 2017 20:00
AKHİSAR BELEDİYESPOR
vs
TRABZONSPOR
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Akhisar Belediyespor’da deplasman kabusu sürüyor

Akhisar Belediyespor’un deplasman kabusu dürüyor. Yeşil-siyahlılar, ligdeki en son deplasman galibiyetini 4 Aralık 2016’da Gaziantepspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.
10:407 Mart 2017
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Akhisar Belediyespor’da deplasman kabusu sürüyor

Akhisar Belediyespor’un deplasman maçlarında yüzü gülmüyor. Son deplasman galibiyetini 4 Aralık 2016’da Gaziantepspor’u 2-1 yenerek alan yeşil-siyahlı takım, 5 haftadır deplasmanda kazanamıyor. Akhisar Belediyesi’nde bu sezon evinde 17 puan toplarken, deplasmanda ise 10 puan toplayabildi.

Deplasmanda alınan Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalar yapan Akhisar Belediyespor Basın Sözcüsü İbrahim Evren Acar, Ankara'ya en azından 1 puan almak için geldiklerini ancak maçta gelen erken golün takım üzerinde bir rehavete neden olduğunu kaydederek, mağlubiyetin üzücü olduğunu ancak bunu telafi edebileceklerini belirtti.

Akhisar Belediyespor’un, bir günlük iznin ardından yarın saat 17.30'da Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde toplanıp Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacağı bildirildi.

Etiketler
akhisar belediyespor Gazaintepspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 11:00 | 07.03.2017
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