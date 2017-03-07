Alanyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında cuma günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürüyor.

Aytemiz Alanyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor… Medipol Başakşehir ile pazar günü oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan futbolcular günü dinlenerek geçirdi.

Diğer futbolcular ise bu sabah Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Toplu halde koşuyla başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Turuncu-yeşilliler daha sonra dar alanda minyatür kale maç yaptı. Antrenman maçı sonrası mağlup takım oyuncuları, galip gelenleri bir süre sırtında taşıdı. Sakatlığı bulunan Cenk Ahmet Alkılıç ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi. Turuncu-yeşilli takım Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.