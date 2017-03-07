Arsenal Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, ilk etapta 5-1 yendiği Arsenal'a konuk oluyor. Maç saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler ve son gelişmeler burada.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistler belli oluyor. Arsenal ile Bayern Münih, Devler Ligi’nde son 16 turu rövanşında karşı karşıya geliyorlar. Başklama saati 22:45 olan mücadele TRT 1’den ve Tivibuspor 2’den naklen yayınlanacak. İlk maçı Bayern Münih 5-1 kazanarak tur yolunda büyük avantaj elde etti.

Arsenal’da sakatlığı bulunan Santi Cazorla ve Per Mertesacker mücadelede kesinlikle yer almayacak. Öte yandan Aaron Ramsey, Mesut Özil ve Mohamed Eleny’nin de oynaması beklenmiyor.

Bayern Münih’te ise son sezonunu yaşayan Philipp Lahm cezalı. Takımda Jerome Boateng’in de sakatlığı bulunuyor. Pep Guardiola’nın takımı bu iki oyuncu haricinde tam kadro çıkacak.

Muhtemel 11:

Arsenal: Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Coquelin, Xhaka; Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Walcott; Sánchez.

Bayern Münih: Neuer; Rafinha, Martínez, Alaba, Bernat; Kimmich, Thiago, Müller; Costa, Robben; Lewandowski.