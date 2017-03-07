Banvit çeyrek finalde

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu 2'nci karşılaşmasında evinde Alman takımı Ewe Baskets Oldernurg takımıyla karşılaşan Banvit, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmadan 70-61 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İlk periyoda Ewe Baskets Oldernurg etkili başladı ve ilk 5 dakikayı konuk ekip 9-10 önde bitirdi. Giderek hızlanan ilk periyotun son dakikalarında Banvit Vidmar ve Theodore ile skor üretti. Ewe Baskets, Paulding ve Massenat ile başarılı oldu. İlk periyodu Alman ekibinin 14-20 üstünlüğüyle bitti.

İkinci periyoda Banvit, kenardan gelen Furkan’la başladı. Furkan önce turnike, ardından hızlı hücum sonunda smaç basketi konuk ekibe mola aldırdı:18-20. Mola sonrası Banvit Tolga’yı da kenardan alınca daha etkili olmaya başladı. Furkan skoru bitime 7.46 dakika kala 20-20 eşitledi. Ve Tolga ilk basketiyle takımını 22-20 öne geçirdi. Theodore’nin turnike basketinden sonra konuk ekip Massenat ile bitime 3.05 dakika kala sayı bulabildi:29-24 Banvit devrenin bitimine 30 saniye kala Theodore, Furkan ile 10 sayılık farka ulaştı: 34-24 Devre Chris Kramer’in faul atışından sonra Theodore’nin asistini değerlendiren Vidmar saniyedeki smaç basketiyle ilk yarının skorunu belirledi: 36-26

Üçüncü periyoda Alman ekibi Paulding’in dış atışıyla başladı:36-29 Vidmar ‘ın faul atışlarını kaçırmasının ardından Qvale ve Schwethelm ile art arda başarılı olunca skor bir anda 2 sayıya indi:36-34 Ribaundlarda da başarılı olan Banvit Furkan ile başarılı oldu. Üçüncü periyodu seyircinin de büyük desteğiyle Theodore ve Qvale’nin basketlerinden sonra Banvit 53-41 önde bitirdi.

Final periyoda da seyircinin müthiş desteğiyle başlayan Banvit savunmasıyla başarılı olurken Theodore’nin dış atışı Alman ekibine erken mola aldırdı:56-41 Konuk ekip Paulding ile skor bulurken Banvit hücumlarını giderek arttırmaya başladı. Bitime 7.03 dakika kala Paulding’in basketi (58-47) Banvit’e mola aldırdı. Mola sonrası Banvit, Vidmarla skor üretirken Theodore’nin üçlüğü salonu coşturmaya yetti:63-47 Zevkli ve heyecanlı geçen karşılaşmanın son 4 dakikasında başarılı ve üstün oyununu sürdüren Banvit özellikle Korkmaz ve Theodore’ye diğer oyuncular da uyum sağlayınca önemli karşılaşmadan 70-61 galip gelerek ayrıldı. Maç sonu seyirciler ve oyuncular şov yaparak galibiyeti kutladı.